Камеры на перекрестке улицы 40 лет Победы, Орджоникидзе и Камбарская в Ижевске заработают на следующей неделе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

8 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевска» (+12) начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев рассказал, что камеры, которые недавно установили на перекрестке улицы 40 лет Победы, Орджоникидзе и Камбарская в Ижевске заработают в ближайшую неделю. Они будут фиксировать расположения транспортных средств на проезжей части и нарушение правил установки перед перекрестком.

«По контракту идет срок в три месяца на установку, монтаж и подключение к элементам питания и налаживание всех технических средств – срок три месяца. Нам уже поступили акты о введение в эксплуатацию данного контрольного комплекса фото- и видеофиксаций, соответственно, мы сейчас осуществим выезд, проверим наличие и соответствие всех знаков, наличие и соответствие ГОСТу, и при полном соответствии подпишем акты о введении в эксплуатацию. Я думаю: максимум еще неделя, и комплексы будут работать», - говорит Руслан Набиев.

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