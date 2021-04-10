На улице Удмуртской в Ижевске прорвало водопровод Фото: Архив «КП» в Ижевске

Утром 10 апреля около дома №191 на ул. Удмуртской в Ижевске произошёл прорыв чугунного водопровода, который работал с 1957 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Сейчас аварию устраняет бригада Ижводоканала. От водоснабжения отключили четыре дома на улице Удмуртской. В 10:00 установили для подачи воды специальную бочку.

Отмечается, что после завершения ремонта на территории проведут благоустройство, в том числе восстановят асфальт.

аварийно-восстановительных работ на месте порыва будет выполнено временное благоустройство, при благоприятных погодных условиях восстановят асфальтовое покрытие на поврежденном участке.

В 18:25 жителям дали воду.