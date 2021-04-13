Массовые субботники пройдут 17 и 24 апреля в Ижевске Фото: Анастасия Захарова

В Ижевске начали проходить субботники. Убирать территорию города будут с 11 апреля по 31 мая. Например, 13 апреля активисты, педагоги школы юных летчиков и даже глава города Олег Бекмеметьев уже прибрали территорию около дома №202 на ул. Удмуртской.

«Каждый день, когда ходишь на работу, встречаешься взглядом с этим мусором. Здесь столько всего ужасного, некрасивого, и хочется помочь. В первую очередь мы это делаем для себя, потому что мы здесь живем, ходим, мы все это видим», — рассказала педагог дополнительного образования школы юных летчиков Мария Дьячкова.

60 мешков мусора собрали только с этой небольшой территории. Сразу после окончания субботника все мешки загрузили в КамАЗ и вывезли на полигон.

За прошедшую неделю собраны 1191 тонна смета, 312 кубометров мусора Фото: Анастасия Захарова

По словам главы Ижевска, массовые субботники пройдут в городе 17 и 24 апреля.

«Город сейчас действительно выглядит неприглядно, много мусора накопилось с зимы. Поэтому я принял решение, что субботники пройдут в два этапа: 17 апреля - общегородской, 24 апреля Ижевск присоединится к всероссийской генеральной уборке. Сейчас определяем список мест для проведения первого субботника, затем планируем навести порядок на общественных территориях, которые будем благоустраивать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», - сказал Олег Бекмеметьев.

Для очистки территории будут привлекать муниципальные учреждения, промышленные предприятия, коммерческие организации, управляющие компании. Ждут всех желающих.

«Многие волонтеры звонят, просятся уже принять участие. Прошу обращаться в районные администрации. Они обеспечат мешками, перчатками, определят участок для работы, чтобы в первую очередь охватить самые проблемные территории», — рассказал Олег Бекмеметьев.

Для очистки территории будут привлекать муниципальные учреждения, промышленные предприятия, коммерческие организации Фото: Анастасия Захарова

Тем временем, городские службы уже наводят порядок: убирают мусор с газонов вдоль дорог, грязь около лотков, спиленные ветки, восстановят поврежденные тракторами газоны. Потом поваленные деревья раздробят в щепу и, возможно, используют для троп здоровья. Также подрядчики моют ограждения и остановки.

За прошедшую неделю собраны 1191 тонна смета, 312 кубометров мусора. А всего с начала года объем вывезенного смёта - 1262 тонны, мусора - 1863 куб метра.

С регоператором заключен муниципальный контракт на вывоз мусора и бывших в употреблении автопокрышек с муниципальных территорий. На эти цели выделено 4,2 млн рублей.

Если вы хотите поучаствовать в субботнике, обращайтесь в администрацию района:

Октябрьский — 41-44-00

Первомайский — 41-45-49

Индустриальный — 41-43-30

Ленинский — 41-44-30

Устиновский — 41-44-73