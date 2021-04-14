Транспортная полиция задержала аквалангистов-браконьеров за незаконный вылов стерляди

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ПФО

В Удмуртии задержали аквалангистов-браконьеров за ловлю стерляди. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ПФО.

На реке Кама в ходе профилактического рейда сотрудниками транспортной полиции за незаконную ловлю рыбы были задержаны двое жителей Ижевска и Волгоградской области.

Для своего промысла нарушители использовали надувную резиновую лодку с мотором и снаряжение для подводной охоты. С места происшествия полицейские изъяли акваланг, тепловизор, эхолот.

В багажнике их машины обнаружили 111 рыб осетровых пород. Более 500 тысяч рублей составил причиненный ущерб.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча/вылов водных биологических ресурсов»).

Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за браконьерство. В апреле 2019 года они добыли 11 кг икры осетровых рыб. Каждому мужчине был назначен штраф в размере 30 000 рублей с обоюдным возмещением причиненного ущерба.

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