Видео: на Ижевском пруду жители заметили бобра

Фото: Николай Митюков

Накануне вечером, 14 апреля, ижевчанин Николай Митюков поделился в социальных сетях любопытными кадрами. На видео Ижевский пруд, набережная и бобр.

Зверек принимал водные и солнечные ванны. А в какой-то момент и вовсе вылез на льдину, недалеко от набережной, и начал чистить шерстку, не стесняясь проезжающих мимо машин и прогуливающихся ижевчан.

«В центре Ижевска появился Бобр. На видео он занимается водными процедурами между сваями бывшей иордани. Чтобы понятно было, на фото на льду он сидит на уровне ротонды, с такого удаления это просто жирная черная точка. На втором видео он вылазит на лед», - комментирует свои видео Николай Митюков.

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