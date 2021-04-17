Семейная пара из Ижевска приняла участие в телешоу «Обмен женами»

Юлия и Константин Гринь из Ижевска стали участниками телешоу «Обмен женами» (18+) на телеканале «Ю». Суть программы состоит в том, что на неделю две семьи из разных городов России меняются женами, чтобы таким образом решить свои проблемы. Ижевчанка, например, уехала в Толльяти, а на ее место к нам в город приехала Юля Олейник, вторая участница передачи.

Константину 30 лет и он работает на заводе, а 24-летняя Юлия - начинающий блогер. У пары есть дочка Милана. Пара уже вместе 6 лет и 7 месяцев.

Проблемой семейной пары из Ижевска стал тот факт, что Юлия слишком много времени проводит в социальных сетях и не посвящает время дочери. А по мнению девушки, ее муж недостаточно романтичен в их отношениях.

К концу программы, пройдя через все испытания, семейной паре все же удалось решить все свои проблемы.