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Общество19 апреля 2021 5:55

Более 570 участков на месте ремонта теплосетей благоустроят на улицах Ижевска в 2021 году

Работы начались уже на 100 участках
Анастасия Михайлова
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Работы по благоустройству планируют закончить к 30 июня

Работы по благоустройству планируют закончить к 30 июня

Фото: Архив КП

В Ижевске начались работы по благоустройству участков, где проводился ремонт теплосетей в отопительном периоде. Как сообщает пресс-служба администрации города, для качественного восстановления дорожного покрытия и грунта нужна теплая погода.

Сейчас в Ижевске находится более 570 таких объектов. Работы начались на 100 из них. Подрядчики отсыпают щебнем нарушенные участки дорог и тротуаров, делают планировку газонов.

Окончательные работы начнут, как только в республике закрепится устойчивая плюсовая температура.

В первую очередь планируют благоустроить участки в центре города и вблизи социальных учреждений. Участки работы планируют закончить к 30 июня.

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