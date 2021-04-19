Более 570 участков на месте ремонта теплосетей благоустроят на улицах Ижевска в 2021 году

Работы по благоустройству планируют закончить к 30 июня
Фото: Архив КП
В Ижевске начались работы по благоустройству участков, где проводился ремонт теплосетей в отопительном периоде. Как сообщает пресс-служба администрации города, для качественного восстановления дорожного покрытия и грунта нужна теплая погода.
Сейчас в Ижевске находится более 570 таких объектов. Работы начались на 100 из них. Подрядчики отсыпают щебнем нарушенные участки дорог и тротуаров, делают планировку газонов.
Окончательные работы начнут, как только в республике закрепится устойчивая плюсовая температура.
В первую очередь планируют благоустроить участки в центре города и вблизи социальных учреждений. Участки работы планируют закончить к 30 июня.
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