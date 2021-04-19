Жителя Ижевска приговорили к 9 годам за убийство знакомого

Пока приговор не вступил в законную силу Фото: Диля Ахмадишина

Обвинительный приговор вынесли 42 летнему жителю Ижевска, уроженцу Башкирии. Он избил своего знакомого, после чего последний умер. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Подсудимый ранее не был судим. Он ходатайствовал о рассмотрении дела присяжными. Те в течение месяца исследовали и оценивали доказательства. Присяжные пришли к выводу о виновности подсудимого.

Так, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

71-летний пенсионер осужден за незаконное убийство лосихи в Удмуртии

Пьяный водитель, из-за которого погибла женщина-пассажир и пострадал ребенок, осужден на 7 лет в Удмуртии