Уровень воды по Удмуртии снижается

За время паводка через плотину в Ижевске пропустили более 42 млн кубометров воды Фото: vk.com/semenov_yaroslav78

Снижение уровня воды по Удмуртии прокомментировал председатель правительства республики Ярослав Семенов. Он отметил, что тревожная ситуация наблюдается только на четырех реках региона: Лозе, Вале, Нылге и Чепце.

«На контроле также прежние события: дорога Полом – Поломское, придомовые территории в Ягане, низководные мосты через Валу и Лекму. В Ярском районе за время работы Поисково-спасательной службы Удмуртии на переправе на лодках перевезено более 100 человек», – написал Ярослав Семенов на личной странице «ВКонтакте».

Гидроузел в Ижевске регулируют практически в ручном режиме, сообщил председатель правительства. За время паводка через плотину пропустили более 42 млн кубометров воды.

Ярослав Семенов также отметил, что в Удмуртии участились пожары на сухой траве. Например, в субботу произошло возгорание в селе Юськи Завьяловского района.

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