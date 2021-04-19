Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртии и Евгений Софронов, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+) были Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртии и Евгений Софронов, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртии. Они рассказали, какие «умные технологии» для квартиры доступны жителям Ижевска.

А еще из нашего подкаста вы узнаете: как «умные технологии» влияют на стоимость квартиры? Много ли умных домов в республике? Можно ли подключить неумное устройство к умному? Чем можно управлять в доме с помощью новых технологий? И как использовать умные технологии на даче?