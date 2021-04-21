Несогласованная акция прошла на Центральной площади Ижевска 21 апреля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня вечером, 21 апреля, на Центральной площади Ижевска состоялась несогласованная властями акция, на которую вышли сотни горожан. На место стянули силы правоохранительных органов: автомобили, автозаки. Полицейские расположились по периметру площади.

Участники собирались ближе к ресторану быстрого питания. Сотрудники правоохранительных органов с помощью громкоговорителя сообщали жителям, что акция незаконна и просили разойтись.

Пресс-служба главы и правительства сообщает, что в акции приняли от 200 до 250.

«Сложно посчитать точнее в связи с большим количеством пешеходов в районе Центрально площади», - говорится в сообщении.

Позже участники спустились к монументу Дружбы народов.