Минтруд рассмотрит предложение о увеличении продолжительности майских праздников для жителей Ижевска Фото: Диля Ахмадишина

RT на русском сообщает, что в СМИ появились сообщения о том, что российские власти могут объявить выходными все дни с 1 по 10 мая. Эту информацию не подтвердили в Кремле и Федерации независимых профсоюзов России.

«Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока не известно о том, чтобы это готовилось», - говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако, стало известно, что Минтруд действительно рассматривает предложения по увеличению продолжительности майских праздников. О том, на какой срок хотят продлить выходные, не уточняется. Если предложение будет приятно, то оно коснется и жителей Ижевска. При этом уточняется, что в 2021 году изменений все же ждать не стоит, так как тема не выносилась на обсуждение Российской трёхсторонней комиссии.

Напомним, ранее майские праздники предлагалось продлить за счёт новогодних каникул. По словам российского политика Сергея Миронова, зимой у людей меньше занятий, чем в весеннее время. Например, в этом время люди уже открывают огородный сезон.

«Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить как раз между майскими праздникам», - говорит он.