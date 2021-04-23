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Общество23 апреля 2021 15:07

Глава Устиновского района Ижевска ответил на вопросы горожан

В студии радио «Комсомольская правда - Ижевск» был Владимир Петухов
Анна Митрофанова
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Глава Устиновского района Ижевска Владимир Петухов

Глава Устиновского района Ижевска Владимир Петухов

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+) глава Устиновского района Владимир Петухов ответил на вопросы горожан. Он рассказал, какие тротуары и общественные пространства планируется отремонтировать и благоустроить в этом году.

Также из нашего подкаста вы узнаете: продолжится ли ремонт территории за ТРК «Столица» и когда откроют садик на ул. Берша?

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