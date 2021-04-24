79-летняя женщина скончалась от коронавируса в Удмуртии на 24 апреля

60 жителей Удмуртии заразились коронавирусом за последние сутки, Фото: freepik.com

За последние сутки в Удмуртии заразились коронавирусной инфекцией 60 жителей. По данный регионального Оперштаба, у 35 ижевчан подтвердился диагноз.

Среди заболевши 6 детей до 14 лет и 16 человек старше 65. Одна женщина скончалась. Ей было 79 лет.

Выздоровевших вновь становится больше заболевших. На сегодняшний день вылечились 67 человек.

Вакцинация в республике продолжается. К 24 апреля в Удмуртии вакцинировались 82 324 человека. Из них 46 967 получили второй компонент.