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Здоровье24 апреля 2021 8:09

79-летняя женщина скончалась от коронавируса в Удмуртии на 24 апреля

Всего в республики заболело 60 человек
Мария Шилова
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60 жителей Удмуртии заразились коронавирусом за последние сутки, Фото: freepik.com

60 жителей Удмуртии заразились коронавирусом за последние сутки, Фото: freepik.com

За последние сутки в Удмуртии заразились коронавирусной инфекцией 60 жителей. По данный регионального Оперштаба, у 35 ижевчан подтвердился диагноз.

Среди заболевши 6 детей до 14 лет и 16 человек старше 65. Одна женщина скончалась. Ей было 79 лет.

Выздоровевших вновь становится больше заболевших. На сегодняшний день вылечились 67 человек.

Вакцинация в республике продолжается. К 24 апреля в Удмуртии вакцинировались 82 324 человека. Из них 46 967 получили второй компонент.

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