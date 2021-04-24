Карта распространения коронавируса на 24 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Сколько и в каких районах заразились коронавирусом в Удмуртии? Фото: freepik.com

По данным оперштаба на утро 24 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 60 человек. При этом 67 пациентов выздоровели и их выписали. К сожалению, одна женщина в возрасте 79 лет скончалась.

Рассказываем статистику по районам и городам:

Ижевск - 15 504

Глазов - 1 446

Воткинск - 1 371

Можга - 1 754

Сарапул - 1 191

Завьяловский район - 1 797

Алнашский район - 628

Балезинский район - 485

Вавожский район - 287

Воткинский район - 361

Глазовский район - 344

Граховский район - 194

Дебесский район - 291

Игринский район - 766

Камбарский район - 291

Каракулинский район - 213

Кезский район - 336

Кизнерский район - 336

Киясовский район - 217

Красногорский район - 314

Малопургинский район - 482

Можгинский район - 294

Сарапульский район - 380

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 240

Увинский район - 882

Шарканский район - 571

Юкаменский район - 275

Якшур-Бодьинский район - 491

Ярский район - 276