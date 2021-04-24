Карта распространения коронавируса на 24 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Сколько и в каких районах заразились коронавирусом в Удмуртии? Фото: freepik.com
По данным оперштаба на утро 24 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 60 человек. При этом 67 пациентов выздоровели и их выписали. К сожалению, одна женщина в возрасте 79 лет скончалась.
Рассказываем статистику по районам и городам:
Ижевск - 15 504
Глазов - 1 446
Воткинск - 1 371
Можга - 1 754
Сарапул - 1 191
Завьяловский район - 1 797
Алнашский район - 628
Балезинский район - 485
Вавожский район - 287
Воткинский район - 361
Глазовский район - 344
Граховский район - 194
Дебесский район - 291
Игринский район - 766
Камбарский район - 291
Каракулинский район - 213
Кезский район - 336
Кизнерский район - 336
Киясовский район - 217
Красногорский район - 314
Малопургинский район - 482
Можгинский район - 294
Сарапульский район - 380
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 240
Увинский район - 882
Шарканский район - 571
Юкаменский район - 275
Якшур-Бодьинский район - 491
Ярский район - 276