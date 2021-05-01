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Общество1 мая 2021 9:40

От 18 до 120 млн руб.: сколько заработали супруги депутатов Госсовета Удмуртии за 2020 год

Рассказываем, чем владеют жены политиков
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Узнали, сколько заработали жены депутатов Госсовета Удмуртии за 2020 год

Узнали, сколько заработали жены депутатов Госсовета Удмуртии за 2020 год

Фото: pixabay.com

Накануне, 30 апреля, депутаты Госсовета Удмуртии опубликовали декларации. «Комсомолка» узнала, сколько заработали их жены за 2020 год, и составила рейтинг самых состоятельных супруг депутатов.

№5

Жена гендиректора ООО «Цветы Удмуртии» Андрея Волкова заработала за прошлый год 18,86 млн рублей. Она также владеет 8 земельными участками, гаражом. В декларации указано и 13 единиц иного недвижимого имущества.

№4

Супруга гендиректора ООО Корпорация «Аксион» Сергея Сидорова указала в своих доходах 31,815 млн рублей. В собственности жены депутата два машино-места, гараж и квартира площадью 205,6 кв.м.

№3

Доход в 48,72 млн рублей указала супруга Алексея Прасолова. Она владеет двум земельными участками, три жилых дома (один из них не достроен), две квартиры, 55 нежилых помещений. В декларации указаны Nissan Patrol (Ниссан Патруль), катер, моторное судно и четыре прицепа.

№2

Доходы снизились у жены гендиректора ООО «Удмуртская хлебная компания» Алексея Малюка на 20 млн рублей по сравнению с 2019 годом. В 2020-м она заработала 65,58 млн рублей. В декларации указали пять земельных участков, жилой дом, квартиру, три нежилых здания и два нежилых помещения, а также два погрузчика.

№1

Лидером нашего рейтинга стала супруга Алексея Санникова. За 2020 год женщина заработала 120,38 млн рублей. В 2019-м ее доход составлял более 10 млн руб. У жены депутата нет задекларированного недвижимого имущества, но есть ВАЗ-21213, Lada GFK440 Lada Vesta (Лада ДжиФиКей440 Лада Веста), Mercedes-Benz GLE-Class (Мерседес-Бенц ГЛЕ-Класс), Volkswagen Multivan (Фольксваген Мультивэн), Fiat Ducato (Фиат Дукато), четыре автофургона, прицеп, катер, погрузчик, два автобуса.

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