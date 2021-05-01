«Доковидные» рейсы в московском направлении восстановят в аэропорту Ижевска 2 мая

В аэропорту Ижевска появится больше рейсов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С завтрашнего дня, 2 мая, компания «Аэрофлот» будет выполнять рейсы из аэропорта Ижевска. Об этом сообщил генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников в своем «Фейсбуке».

Он уточнил, что «Аэрофлот» будет выполнять одну из трех ежедневных частот в аэропорт Шереметьево.

«Таким образом, про наш аэропорт можно говорить в контексте полного восстановления и даже серьезного превышения объёмов перевозок уровня 2019 года. Мы подходим к годовой планке пассажиропотока по 2021 году на уровне 500 тыс. пассажиров», – написал гендиректор «Ижавиа» .

Александр Синельников отметил, что основные емкости на московском направлении сохранит «Ижавиа». Сейчас новый «Боинг» 737-800 совершает по два рейса в аэропорт Домодедово каждый день.

Напомним, «Боинг» авиакомпании «Ижавиа» прилетел в Ижевск 8 апреля. Он отправляется по следующим направлениям: Москва (Домодедово), Санкт-Петербург (Пулково), Сочи (Адлер), Анапа (Витязево), Симферополь и Краснодар.

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