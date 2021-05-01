Пожилую женщину придавило деревом из-за сильного ветра на ул. Металлистов в Ижевске

75-летнюю жительницу Ижевска доставили в больницу
Сегодня, 1 мая, в соцсетях Ижевска сообщили о несчастном случае: из-за сильного ветра на жительницу Ижевска упало дерево. Это произошло на ул. Металлистов.
Как сообщает Минздрав республики, скорая приехала в течение 6 минут. Женщину доставили в 1 РКБ с переломами голени и предплечья и с закрытой черепно-мозговой травмой. Ее состояние стабильно.
Будьте осторожны на улице, порывы ветра достигает 22 м/с.
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