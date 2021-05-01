Видео: частная постройка горит в частном секторе у ул. Холмогорова в Ижевске

Пожар произошел сегодня днем Фото: Ольга Олейникова

Сегодня, 1 мая, пожар произошел в одной из частных построек напротив ул. Холмогорова в Ижевске. Об этом очевидцы рассказали порталу IZHLIFE.

«Пожар начался в 11:20. Увидели дети из окна серый дым, подумали, что баню топят. Но дым стал чёрным и появилось пламя. Муж вызвал пожарных. Приехали через семь минут. Приехали две машины, позже ещё четыре. Тушили больше часа. Дом заброшен», — поделилась с IZHLIFE Ольга Олейникова, очевидец.

Девушка также сообщила, что вчера на этом месте горел другой дом.

Напомним, МЧС по Удмуртии сообщили о 15 случаях возгорания травы в республике.

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