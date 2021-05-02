ТОП самых дорогих квартир, которые продаются в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Комсомолка» проверили сайт по продаже недвижимости в Ижевске «Циан» и составила рейтинг самых дорогих квартир, которые прямо сейчас продаются в столице Удмуртии.

1 место

Однокомнатная квартира, площадью 43,4 квадратных метра, в Индустриальном районе Ижевска продается за 293 999 902 рублей. Находится она на 7 этаже 16-этажного кирпичного дома. Судя по фото, квартира совершенно обычная. Выполнена в светлых тонах. В комнате есть большой шкаф-купе. О том, почему квартира имеет такую высокую стоимость в самом объявлении не уточняется.

Фото: «Циан»

Фото: «Циан»

2 место

Двухкомнатная квартира, площадью 43 квадратных метра выставлена на сайте по продаже недвижимости за 264 599 902 рублей. Продавец предоставил лишь две фотографии и план комнат. Однако, и в данном случае сложно понять, почему квартира стоит так дорого. На фото: небольшая комната с диваном и телевизором, так же выполненная в светлых тонах. Находится она в Устиновском районе города.

Фото: «Циан»

3 место

Квартира площадью в 303 квадратных метра имеет 5 комнат и обойдется своему будущему владельцу в 35 570 000 рублей.

«Классический особняк премиум-класса в историческом центре, с небольшим количеством квартир и высоким статусом владельцев. Для ценителей бескомпромиссной роскоши предлагается пентхаус на последнем этаже. Площадь 303 м², трехметровые потолки, теплые террасы и открытый балкон», - описывает жилище сам продавец.

Эта квартира с тремя лоджиями находится в Октябрьском районе Ижевска. Фотографий комнат, к сожалению, нет, но есть фото подъезда и террас дома.

Фото: «Циан»

Фото: «Циан»

4 место

34 433 100 рублей придется отдать тем, кто захочет поселится в однокомнатной квартире площадью в 315 квадратных метров в Октябрьском районе города. К данному объявлению также не были приложены фотографии жилища, однако продавец разместил проект будущих апартаментов. Судя по картинке, внутри все будет выполнено в натуральных и дорогих материалах - мрамор, дерево. В квартире на 8 этаже есть также балкон.

Фото: «Циан»

Трехкомнатная квартира на 7 этаже 17-этажного дома площадью 115 квадратных метров стоит 34 200 000 рублей. Вот это действительно роскошная квартира с люстрами-канделябрами, лепниной, мебелью под старину.

5 место

«Уникальный дизайн-проект с использованием эксклюзивных натуральных материалов, мебели и элементов декора, изготовленных на заказ, отличаются сложностью художественных решений», - пишет продавец.

Фото: «Циан»

Фото: «Циан»