Пять кадетов из Ижевска попали в больницу после пожара в гостинице в Москве

Пожар произошел в ночь с 3 на 4 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

Подростки из Ижевска попали в больницу во время слета кадетов в Москве. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе Ижевска.

31 ребенок и четыре сопровождающих остановились в гостинице «Вечный зов - Кожуховская». В ночь с 3 на 4 мая там произошел пожар. Постояльцев оперативно эвакуировали из здания, но пять детей попали в больницу. Остальные расположились в другой гостинице.

Подростков собираются выписывать. Вечером 4 мая они вернутся в гостиницу, а 5 мая в полном составе покинут столицу.

В пресс-службе департамента здравоохранения по Москве «Комсомолке» сообщили, что всего было 14 пострадавших, из них восемь детей. Медики прибыли на место происшествия в течение семи минут. Помощь оказывали 15 бригад скорой и четыре бригады Центра медицинской помощи.

«Детям, находящимся в стационарах, медицинская помощь оказывается в полном объеме, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет», - сообщили в пресс-службе.

Предварительной причиной пожара называют возгорание проводки.

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