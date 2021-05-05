17-летний подросток не справился с управлением и врезался в дерево в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП произошло ранним утром 2 мая напротив дома №10 по ул. Электрозаводской в Сарапуле. Там 17-летний молодой человек, у которого, конечно, не было прав, при повороте не справился с управлением автомобиля «ВАЗ». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Машина опрокинулась, а после врезалась в дерево.

Подросток пострадал, и его пришлось госпитализировать.

На фото с места аварии видно, что корпус машины сильно поврежден: смяты передний и задний бампер, деформировалась крыша, также разбиты фары и сломано колесо.

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