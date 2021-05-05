40-летний бомж поджег спящего на остановке в центре Ижевска мужчину Фото: pixabay.com

Вечером 27 апреля на одной из остановок общественного транспорта на ул. М. Горького в центре города Ижевска 40-летний обвиняемый без определенного места жительства заметил спящего 59-летнего мужчину. Он подошел к нему поговорить. Но между мужчинами завязался конфликт. Об этом сообщает СУ СК по Удмуртии.

В ходе ссоры обвиняемый вылил на голову незнакомца горючую жидкость из бутылки и поджег ее. После чего попытался скрыться, но его задержали люди, которые также были в этот момент на остановке.

Потерпевшего отвезли в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В итоге на 40-летнего бомжа завели уголовное дело по статье «покушение на убийство». Также его заключили под стражу. Ему грозит от 6 до 15 лет.

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