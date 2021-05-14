ДТП с четырьмя пострадавшими пассажирками автобуса произошло на улице Удмуртской

Фото: Иванова Лада

Сегодня, 14 мая, около 14:00 часов на проезжей части напротив ТЦ Флагман на Удмуртской в Ижевске произошло ДТП с участием автобуса №12 и «Kia Rio». На месте работают сотрудники ГИБДД, которые пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего, сообщают в пресс-службе ведомства.

Предварительно, столкновения не было. Легковушка ехала по второй полосе и начала перестраиваться в крайнюю правую, где в попутном направлении двигался автобус.

Четыре женщины, которые находились в салоне общественного транспорта получили травмы из-за резкого торможения. Их осматривают на месте для установления тяжести травм.

Фото: Иванова Лада

«На Димитрова высадили пассажиров, только отъехали, я пассажирку успела обилетить и вот затормозили резко. Я ребром на них упала, а там печка была», - рассказывает на месте журналисту «Комсомолки» кондуктор маршрута.

На место аварии выехала бригада скорой помощи, полиция и пожарные.

Очевидцы сообщают, что в салоне автобуса находилось около тридцати человек.