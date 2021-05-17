Сухая трава загорелась в микрорайоне «Липовая роща» в Ижевске

В Липовой роще загорелся сухой камыш Фото: Поисково-спасательная служба Ижевска

Вчера, 16 мая, в черте Ижевска (мкрн. «Липовая роща») произошло возгорание сухого камыша. По данным поисково-спасательной службы города, о пожаре сообщили в 15:30.

Так как подъезд с берега был затруднен, спасатели доставили мотопомпу по Ижевскому пруду. Пожар ликвидировали.

Напомним, в Удмуртии ввели запрет на посещение лесов до 1 июня. Ограничения связывают с жаркой погодой и повышенной угрозой возникновения пожаров.

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