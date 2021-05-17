Более 150 тысяч рублей в месяц нужно жителям Ижевска для счастья

152 000 рублей нужно жителям Ижевска для полного счастья Фото: Сергей ГРАЧЕВ

152 000 рублей в месяц нужно жителям Ижевска, чтобы чувствовать себя счастливыми. Такими данными располагает исследовательский центр портала Superjob.

Так, в январе этого года ижевчанам требовалось 150 000 рублей, в 2019 – 135 000 рублей, а в 2018 – 125 000 рублей.

Опрос проводили в 541 населенном пункте России, в нем участвовали 2 500 респондентов.

Жителям Москвы требуется самое большое количество денег – 224 000 рублей, самые скромные аппетиты у жителей Кирова – 132 000 рублей.

Кстати, запросы мужчин на четверть превышают запросы женщин – в среднем 192 000 рублей и 155 000 рублей соответственно.

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