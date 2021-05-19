Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 мая 2021 9:03

Дорогу в деревне Лудзя-Норья отремонтировали в Удмуртии

Месяц назад по этой дороге не смогли проехать пожарные машины и «скорая»
Анастасия Михайлова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Весной эту дорогу было почти невозможно проехать Фото: Анастасия Михайлова

Весной эту дорогу было почти невозможно проехать Фото: Анастасия Михайлова

Прокуратура Завьяловского района Удмуртии организовала проверку информации о том, что дорога в деревне Лудзя-Норья находится в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщает ведомство республики.

На момент проверки прокуратурой эта дорога не соответствовала требованиям к эксплуатации. Так в адрес главы Завьяловского района внесли представление об устранении выявленных нарушений закона.

Так, администрация района организовала грейдирование дороги д. Лудзя-Норья – д. Подшивалово, а также дежурство спецтехники.

Напомним, в апреле там застряли пожарные машины и «скорая». Затем журналист «Комсомолки» отправился в Лудзя-Норью и узнал у жителей, как они передвигаются по этой дороге.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Санавиация Удмуртии совершила 84 вылета с начала года

Ижевчанина побили и украли рюкзак с документами и деньгами в подземном переходе Ижевске

Дороги в Ижевске