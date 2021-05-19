Дорогу в деревне Лудзя-Норья отремонтировали в Удмуртии

Весной эту дорогу было почти невозможно проехать Фото: Анастасия Михайлова

Прокуратура Завьяловского района Удмуртии организовала проверку информации о том, что дорога в деревне Лудзя-Норья находится в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщает ведомство республики.

На момент проверки прокуратурой эта дорога не соответствовала требованиям к эксплуатации. Так в адрес главы Завьяловского района внесли представление об устранении выявленных нарушений закона.

Так, администрация района организовала грейдирование дороги д. Лудзя-Норья – д. Подшивалово, а также дежурство спецтехники.

Напомним, в апреле там застряли пожарные машины и «скорая». Затем журналист «Комсомолки» отправился в Лудзя-Норью и узнал у жителей, как они передвигаются по этой дороге.

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