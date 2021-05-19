Водоснабжение отключат на сутки в городе Удмуртии 20 мая

Холодную воду в Воткинске включат 22 мая Фото: Архив КП

20 мая в 22:00 в Воткинске полностью отключат водоснабжение. Как сообщают в пресс-службе администрации города Удмуртии, полностью возобновят его только 24 мая.

Отключение воды произойдет из-за частичного разрушения арматуры в камере диаметром 800 мм в районе ул. Горького.

Воды в Воткинске не будет 21 мая. По плану, в ночь на 22 число система начнет заполняться водой, но ее рекомендуют использовать только для технических нужд. Вода будет сильно хлорированной. Пригодной для питья она станет только 23 мая, а горячее водоснабжение возобновят только на следующий день.

В администрации города отмечают, что школы 21 и 22 мая будут работать в дистанционном режиме. 21 числа детские сады закроют.

Кстати, отключение воды не коснется микрорайона Нефтеразведка, ул. Тихая (частично) и п. Вогулка. Школа №12 и детские сады в микрорайоне будут работать в обычном режиме.

Для остальных жителей организуют подвоз воды.

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