Прокуратура проведет проверку по факту ухода ребенка из частного детского сада Ижевска

17 мая ребенок сбежал из частного детского сада в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

Прокуратура Удмуртии проведет проверку по факту ухода ребенка из частного детского сада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам проверки оценят соблюдение прав воспитанников на охрану жизни, здоровья и безопасность во время нахождения в детском саду.

Напомним, в понедельник, 17 мая две жительницы Ижевска увидели маленького ребенка на улице одного. Они и вернули малыша в детский сад. Воспитатели же не заметили его исчезновения.

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