37-летнего жителя Удмуртии осудили за экстремизм в социальных сетях

Жителю Удмуртии на два года и два месяца запретили администрировать сайты Фото: pixabay.com

37-летнего жителя Воткинска осудили за экстремизм в социальных сетях. Такие призывы он публиковал на личной странице «ВКонтакте». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его признали виновным в совершении двух преступлений.

Установлено, что житель Воткинска с апреля по июль 2020 года через личный ноутбук размещал на личной странице «ВКонтакте» комментарии, которые содержат призывы к экстремистской деятельности.

Воткинский районный суд признал мужчину виновным в двух преступлениях по ч. 2 ст. 280 УК РФ – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Также мужчине запретили заниматься администрированием сайтов на два года и два месяца.

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