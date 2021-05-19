53-летний пассажир трактора погиб на дороге в Удмуртии 18 мая

Житель Удмуртии не справился с управлением трактора Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вчера, 18 мая около семи часов вечера на 2 км дороги «Балезино-Сергино-Афонино» произошла авария с опрокидыванием трактора с двумя прицепами. Об этом сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.

Трактором управлял 35-летний водитель в алкогольном опьянении. Во время спуска он не справился с управлением, и транспорт опрокинулся. В результате происшествия на месте скончался 53-летний пассажир, который находился в кабине трактора.

1 отдел УГИБДД по Удмуртии также сообщает, что прицепы не были зарегистрированы в должном порядке.

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