Жители Удмуртии могут решить, как будет выглядеть сквер у железнодорожного вокзала в Воткинске

Жителям Удмуртии предлагают проголосовать за два дизайн-проекта Фото: 18.gorodsreda.ru

Железнодорожный вокзал в Воткинске – это первое место, которое могут увидеть люди, приезжающие на родину великого композитора Петра Чайковского. Так, жителям Удмуртии предлагают выбрать, как будет выглядеть сквер в районе вокзала - он участвует в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

По первому дизайн-проекту, на общественной территории проложат асфальт, установят детское игровое оборудование на резиновом покрытии, благоустроят клумбы и установят скамейки.

Здесь проложат асфальт и установят детскую площадку Фото: 18.gorodsreda.ru

Второй проект предполагает мощение и озеленение территории. Также здесь планируют установить навесы с качелями и посадить декоративные кустарники. Для горожан организуют прогулочную зону.

Второй дизайн-проект предусматривает навесы с качелями Фото: 18.gorodsreda.ru

Как будет благоустроена территория рядом с железнодорожным вокзалом, решить могут сами жители Удмуртии. Для этого нужно зайти на сайт и проголосовать за понравившийся проект до 30 мая. В голосовании могут принять участие жители региона старше 14 лет.

СПРАВКА КП

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Задача этого проекта – поспособствовать развитию муниципалитетов на территории России и поддержать их инициативы.

В рамках проекта благоустраиваются общественные пространства, парки и набережные. Кроме того, реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Голосование за дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий продлится до 30 мая. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустраивать в 2022 году. Выбрать дизайн-проект или общественное пространство можно здесь.

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