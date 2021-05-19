Прокуратура проверила политехнический колледж Ижевска из-за госпитализации трех студентов

Студенты колледжа в Ижевске отравились наркотическим веществом
Фото: Архив КП
Прокуратура Устиновского района Ижевска провела проверку политехнического колледжа из-за появления информации о трех несовершеннолетних госпитализированных детях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установили, что 1 апреля несовершеннолетние студенты курили в туалете колледжа неустановленное вещество. Когда они потеряли сознание, студентов госпитализировали.
После проверки в колледже выявили ряд нарушений. Они связанны с профилактикой правонарушений и употребления наркотиков. В итоге, прокуратура подала 18 протестов на локальные акты колледжа. Также директору учреждения внесли представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранили, к дисциплинарной ответственности привлечены два лица.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
53-летний пассажир трактора погиб на дороге в Удмуртии 18 мая
37-летнего жителя Удмуртии осудили за экстремизм в социальных сетях