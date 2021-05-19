Прокуратура проверила политехнический колледж Ижевска из-за госпитализации трех студентов

Студенты колледжа в Ижевске отравились наркотическим веществом Фото: Архив КП

Прокуратура Устиновского района Ижевска провела проверку политехнического колледжа из-за появления информации о трех несовершеннолетних госпитализированных детях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установили, что 1 апреля несовершеннолетние студенты курили в туалете колледжа неустановленное вещество. Когда они потеряли сознание, студентов госпитализировали.

После проверки в колледже выявили ряд нарушений. Они связанны с профилактикой правонарушений и употребления наркотиков. В итоге, прокуратура подала 18 протестов на локальные акты колледжа. Также директору учреждения внесли представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранили, к дисциплинарной ответственности привлечены два лица.

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