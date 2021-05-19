Разметка краской на дорогах Ижевска выполнена на 50%

На дорогах в центре Ижевска обновили разметку

Подрядчик МУП ДРЭУ завершил наносить разметки в центральной части Ижевска. Как сообщает пресс-служба администрации города, на разметки как стоп-линий, так и мест остановок общественного транспорта уйдет 500 тысяч погонных метров. А 130 тысяч – займет метод термопластики.

К концу мая организация также планирует завершить работы на дорогах в отдаленных от центра местах и приступить к разметке на велодорожках.

В начале июня подрядчик начнет работать с методом термопластика для осевой разметки и линий разделяющие встречные потоки движения.

За 2021 год планируют сделать краской разметки: межрядные, стоп-линии, пешеходные переходы, краевые линии, границы движения перекрестков, парковки, места остановок общественного транспорта (500 тысяч погонных метров), а также 1180 квадратных метров символов, дублирующие дорожные знаки и направления при изменении движения.

Работы проводятся преимущественно ночью, чтобы не мешать движению автомобилей.

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