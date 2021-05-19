«Обзывалки», визиты к психологу и материнство: фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева ответила на 50 вопросов в интервью

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева ответила на 50 вопросов Фото: premier.one

Фигуристка из Удмуртии и серебряная чемпионка мира Елизавета Туктамышева стала новой героиней шоу «50 вопросов. Спорт» на сервисе Premier. Интервью у спортсменки взял Карен Адамян, ведущий канала «Матч ТВ» и You-Tube-блогер. В выпуске Елизавета Туктамышева рассказала о своем детстве, спортивной форме и планах на будущее.

«ДЕТСТВО ЗАКОНЧИЛОСЬ, КОГДА Я НАЧАЛА ЕЗДИТЬ В ПИТЕР»

Юные годы Елизавета Туктамышева вспоминает с улыбкой на лице:

«Мы с моей лучшей подругой жили в одном районе. После школы выходили гулять. А там жил еще один наш одноклассник, и мы просто бегали друг за другом, и придумывали ему разные обзывалки. Это был наш фетиш. Мы садились и думали, как его обозвать сегодня».

Но детство Елизаветы закончилось в 9 лет, когда она начала ездить на сборы по фигурному катанию в Санкт-Петербург.

«До 9 лет я была ученицей школы, гуляла со своими одноклассниками, играла. Было очень весело. Как только я начала ездить в Питер, детство прекратилось, но открылись другие возможности».

ПРОДОЛЖИТ ОБУЧЕНИЕ

Фигуристка уже получила высшее образование, но на этом она не планирует останавливаться.

«Я была рада, что закончила университет. Не хотела зацикливаться на чем-то в плане учебы. Я подумала через год, но тогда Олимпийские. Но в итоге у меня есть мысли поступить в магистратуру. Не на тренера, а на психолога или менеджера».

ТРЕНЕРЫ-МУЖЧИНЫ – ЛУЧШИЕ

На интервью Елизавета Туктамышева рассказала и об отношениях со своим тренером Алексеем Мишиным.

«Я счастливый человек, потому что мой тренер – мужчина. Это более адекватно все-таки. Девушки более эмоциональны. Они могут жестко высказывать свои мысли. Нельзя пользоваться властью, чтобы унижать детей».

«Я НЕ ВЕРЮ В СЕБЯ»

Фигуристка отметила, что несмотря на то, что в 2019 году она говорила, что не сможет сделать четверной прыжок, сейчас с четверными все обстоит лучше.

«У меня вся проблема в том, что я не верю в себя. Если бы я верила в себя, я была бы намного лучшей спортсменкой», – рассказала Елизавета Туктамышева.

Чтобы побороть неуверенность в себе Елизавета Туктамышева ходила к психологу несколько лет назад. Даже сейчас же, когда девушка волнуется перед выступлением, она созванивается с ним.

«Мы созванивались один–два раза в год. Он мне напоминал: «Ты это делаешь, потому что ты это любишь. Это основная причина, из-за которой ты до сих пор катаешься. Иди и наслаждайся»».

ИЗМЕНЫ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ

Елизавета Туктамышева считает, что у мужчин есть определенные потребности, поэтому они могут пойти на измену.

«Если брать меня, то у меня нет такой потребности – если долго нет секса. Если вы любите друг друга, уважаете и цените, то не позволите такому случиться. Измена – если ты начал это делать, то и дальше это пойдет».

Фигуристка добавила, что смогла бы простить своего партнера.

«Я БЫ СТАЛА ЛЮБЯЩЕЙ МАТЕРЬЮ»

Карен Адамян спросил у Елизаветы: «Как бы ты поступила, если забеременела?».

«Естественно, стала бы любящей матерью. Я люблю жизнь. Люблю любить. Никакая радость Олимпиады не возместит тебе аборт, для меня ответ очевиден. Ребенок и счастливая семья – всегда на первом месте для меня».

Напомним, в прошлом сезоне Елизавета Туктамышева вернулась на чемпионат мира спустя шест лет. Там она стала серебряной призеркой. Кстати, этот момент она отметила, как самый лучший в 2021 году. А в апреле в составе российской сборной уроженка Удмуртии стала победительницей командного мирового первенства.

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