Какие анализы нужно сдать в Ижевске, если есть подозрения на клещевой энцефалит

Директор лаборатории «МедЛаб Экспресс» Александр Петров ответил на вопросы о распространенных заболеваниях
Фото: Амир Закиров
Сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107.6 FM) (12+) обсудили частые для нашего региона заболевания: клещевой энцефалит и мышиную лихорадку.
На вопросы отвечал директор лаборатории «МедЛаб Экспресс» Александр Петров. Он рассказал, какие анализы сдавать при подозрении на заболевание и какие есть важные нюансы.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
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