Суд в Удмуртии продлил арест обвиняемого в убийстве девочки до 23 июня

Жителю Удмуртии продлили арест до 23 июня
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Суд продлил арест 28-летнего жителя Удмуртии. Его обвиняют в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.
Срок ареста продлили на месяц – до 23 июня.
Напомним, тело девочки нашли ночью 22 марта. В убийстве начали подозревать знакомого ее матери – 28-летнего жителя Сарапула. Соседи девочки рассказали, что она доверяла ему. Мужчину задержали, он признал свою вину.
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