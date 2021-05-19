Суд в Удмуртии продлил арест обвиняемого в убийстве девочки до 23 июня

Жителю Удмуртии продлили арест до 23 июня Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Суд продлил арест 28-летнего жителя Удмуртии. Его обвиняют в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Срок ареста продлили на месяц – до 23 июня.

Напомним, тело девочки нашли ночью 22 марта. В убийстве начали подозревать знакомого ее матери – 28-летнего жителя Сарапула. Соседи девочки рассказали, что она доверяла ему. Мужчину задержали, он признал свою вину.

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