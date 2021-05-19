Новый православный храм появится в на ул. Свердлова Ижевске

Закладку камня и молебен совершили 18 мая Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Вчера, 18 мая, в Ижевске заложили камень в основание строящегося храма мученицы Татианы. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Храм строится на ул. Свердлова, 7. Раньше на этом месте стояло ветхое здание, которое передали епархии. На данный момент отреставрировали два крыла, а центральную часть перестроят в храм. После завершения работ это здание составит единый комплекс вместе с Духовно-просветительским центром Ижевской епархии, расположенным по адресу улица Свердлова, 9, сообщают в пресс-службе епархии.

Молебен и закладку камня совершил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.После богослужения он провел гостям экскурсию по отреставрированным частям здания.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жители Удмуртии могут решить, как будет выглядеть сквер у железнодорожного вокзала в Воткинске

Водоснабжение отключат на сутки в городе Удмуртии 20 мая