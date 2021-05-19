Четырех девочек сбили на дорогах в Удмуртии с 17 по 18 мая

Дети получили телесные повреждения Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

С 17 по 18 мая в Удмуртии произошло четыре ДТП с участием детей. Об этом сообщают в 1 отделе УГИБДД по республике.

17 мая примерно в 16:00 36-летний водитель наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Девочка получила травмы.

В тот же день около 20:35 на тротуаре по Автозаводской 15-летний велосипедист сбил 3-летнего ребенка. Девочка также получила телесные повреждения.

18 мая примерно в 8:00 на площади Свободы в Глазове 63-летний мужчина наехал на велосипедиста. 11-летняя девочка пересекала проезжую часть, не спешившись. Она получила телесные повреждения.

А около 11:00 28-летний водитель наехал на 11-летнюю девочку на ул. Июльской в Ижевске. Ее госпитализировали с травмами.

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