Двух подозреваемых в кражах на 70 тыс. рублей задержали в Ижевске

Ранее судимых ижевчан подозревают в кражах на 70 тыс. рублей Фото: Амир Закиров

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в кражах жителей Ижевска. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, оба мужчины ранее судимы.

21-летние молодые люди подозреваются в двух кражах из гаражей. В первом случае они разобрали крышу, а во втором взломали входную дверь. Сумма ущерба составила более 70 000 рублей.

Один из задержанных также причастен к кражам велосипедов из жилых домов.

Часть похищенного имущества нашли при обыске квартир подозреваемых.