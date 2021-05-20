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Происшествия20 мая 2021 20:00

Двух подозреваемых в кражах на 70 тыс. рублей задержали в Ижевске

Мужчины ранее были судимы
Мария Шилова
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Ранее судимых ижевчан подозревают в кражах на 70 тыс. рублей

Ранее судимых ижевчан подозревают в кражах на 70 тыс. рублей

Фото: Амир Закиров

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в кражах жителей Ижевска. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, оба мужчины ранее судимы.

21-летние молодые люди подозреваются в двух кражах из гаражей. В первом случае они разобрали крышу, а во втором взломали входную дверь. Сумма ущерба составила более 70 000 рублей.

Один из задержанных также причастен к кражам велосипедов из жилых домов.

Часть похищенного имущества нашли при обыске квартир подозреваемых.

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