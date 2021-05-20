Где произойдут дорожные изменения в Ижевске

Представители ГИБДД и Администрации Ижевска рассказали о ближайших изменениях на дорогах города Фото: Архив КП

20 мая, во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107.6 FM) (12+) представители ГИБДД и Администрации Ижевска рассказали, когда в городе нанесут всю разметку, а также где произойдут дорожные изменения.

Также из нашего подкаста вы узнаете, за что слушательница поблагодарила сотрудников ГИБДД.

Подробнее о ситуации на дорогах города и республики слушайте в подкасте по ссылке.