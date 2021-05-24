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Общество24 мая 2021 7:24

Мертвую рыбу и зеленый цвет воды заметили в реке Удмуртии

Сброс загрязняющих веществ не выявили
Анастасия Михайлова
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Вода реки окрасилась в зеленый цвет Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Вода реки окрасилась в зеленый цвет Фото: пресс-служба администрации Сарапула

22 мая, жители Удмуртии заметили мертвую рыбу, сильный запах навоза и зеленый цвет воды в реке Большая Сарапулка. Пресс-служба администрации Сарапула сообщила, что сброс загрязняющих веществ в водоем не выявили.

Однако, установили место загрязнения Б. Сарапулки навозными стоками – в районе с. Шевырялово. Сейчас проводят мероприятия, чтобы стоки больше не попадали в реку.

Также правоохранительные органы выясняют, по чьей причине водоем загрязнился.

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