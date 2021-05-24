Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 мая 2021 8:00

«Полностью признаю свою вину»: актер из Ижевска Сергей Гилев показал свои объяснительные записки со времен работы на радио

Он также работал на радио «Адам»
Анастасия Михайлова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Актер из Ижевска опубликовал фото старых объяснительных записок Фото: facebook.com/gilevgilev

Актер из Ижевска опубликовал фото старых объяснительных записок Фото: facebook.com/gilevgilev

Популярный актер родом из Ижевска Сергей Гилев поделился со своими подписчиками в «Фейсбуке» объяснительными записками со времен работы на радиостанциях «Адам» (104.5 FM, 12+) и «Авторадио» (12+).

«Часто я ошибался, но чаще на меня что-то валили несправедливо. Но я честный, если я не прав, то я признаю и беру вину на себя. Когда случался скандал, меня просили написать объяснительную. Я писал честно. Благодаря мне мы сейчас точно знаем, что именно тогда происходило и в чем была проблема», – написал актер в соцсети.

В своих объяснительных записках Сергей Гилев признавал свою вину за пустоты в радиоэфире, объяснял причины невыхода на работу:

«В субботу 18.08, я позвонил товарищу Крымскому с просьбой заменить меня в ночи. Причина: у меня родился брат. И я хотел, повеселившись, отдохнуть, давно не имел выходных».

Сергей Гилев стал известен благодаря ролям в сериале «Чики» (18+). А в этом году выйдет второй сезон «Пассажиров» (18+), где актер исполнил главную роль.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Удмуртские узоры обнаружили на костюме Манижи для Евровидения-2021

На фасаде ижевской школы установили мемориальную доску в честь маршала авиации

Жители Удмуртии