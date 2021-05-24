«Полностью признаю свою вину»: актер из Ижевска Сергей Гилев показал свои объяснительные записки со времен работы на радио

Актер из Ижевска опубликовал фото старых объяснительных записок Фото: facebook.com/gilevgilev

Популярный актер родом из Ижевска Сергей Гилев поделился со своими подписчиками в «Фейсбуке» объяснительными записками со времен работы на радиостанциях «Адам» (104.5 FM, 12+) и «Авторадио» (12+).

«Часто я ошибался, но чаще на меня что-то валили несправедливо. Но я честный, если я не прав, то я признаю и беру вину на себя. Когда случался скандал, меня просили написать объяснительную. Я писал честно. Благодаря мне мы сейчас точно знаем, что именно тогда происходило и в чем была проблема», – написал актер в соцсети.

В своих объяснительных записках Сергей Гилев признавал свою вину за пустоты в радиоэфире, объяснял причины невыхода на работу:

«В субботу 18.08, я позвонил товарищу Крымскому с просьбой заменить меня в ночи. Причина: у меня родился брат. И я хотел, повеселившись, отдохнуть, давно не имел выходных».

Сергей Гилев стал известен благодаря ролям в сериале «Чики» (18+). А в этом году выйдет второй сезон «Пассажиров» (18+), где актер исполнил главную роль.

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