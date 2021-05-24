Два миллиона рублей похитили со счетов жителей Удмуртии за выходные

Примерно два миллиона рублей лишились жители Удмуртии за выходные Фото: Алена Селезнева

За прошлые выходные 16 жителей Удмуртии обратились в отделы полиции с сообщением о хищении денег со счетов. Как отмечает пресс-служба МВД республики, за два дня похитили около 2 000 000 рублей.

Сообщения зарегистрировали в Ижевске, Глазове, Увинском, Балезинском, Завьяловском районах.

Мошенники предлагали своим жертвам предотвратить незаконные транзакции, рефинансировтать ипотечный кредит, купить товары через интернет.

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