Видео: дизайнер из Удмуртии Андрей Першин «оживил» панно на домах Ижевска

Панно на зданиях Ижевска «оживили» Фото: скриншот видео

Андрей Першин, дизайнер из Удмуртии, опубликовал видео в «Инстаграме» с анимированными панно на зданиях Ижевска.

«В городе Ижевске вновь ожили настенные панно. Мое первое видео привлекло внимание многих людей к социалистическому наследию, сохранившемуся на стенах многих городов России и зарубежья. Я сделал продолжение, чтобы этот интерес не угасал», – написал Андрей Першин в своем аккаунте «Инстаграм».

Напомним, в прошлый раз мы писали об «оживших» женщине с ребенком и рабочем на здании Центрального автовокзала, фигурах на стене «Удмуртэнерго» на Советской.

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