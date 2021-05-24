56 нарушений антиалкогольного законодательства выявили в Ижевске 22 мая

Запрет на продажу алкоголя в Ижевске нарушили 50 раз Фото: Архив КП

22 мая сотрудники полиции выявили в Ижевске 56 нарушений антиалкогольного законодательства. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Так, запрет на продажу алкоголя в этот день нарушили 50 раз. В Ленинском районе Ижевска спиртное купил несовершеннолетний. Четыре факта незаконной продажи алкоголя выявили в нестационарных торговых объектах, и один факт – без лицензии.

Также в пресс-службе МВД республики сообщают, что нарушений общественного порядка в этот день не выявили.

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