Фигуристка из Ижевска Алина Загитова посетила предпоказ японской версии фильма «Пальма»

Фигуристка из Ижевска посетила предпоказ фильма, где сыграла эпизодическую роль Фото: instagram.com/azagitova/

Известная фигуристка родом из Ижевска Алина Загитова посетила премьерный показ японской версии фильма «Пальма». Показ состоялся в японской префектуре Акита, в городе Одате. Об этом Загитова сообщила в своем «Инстаграме».

«Мне было волнительно и приятно находится в зале, где впервые японский зритель увидел премьеру фильма. История любви и дружбе между человеком и собакой, все трудности и испытания отражаются в этом прекрасном фильме. Особенно важно, в это сложное время, в связи с COVID-19, увидеть дружбу и поддержку между людьми двух стран», – пишет Алина.

«История любви и дружбе между человеком и собакой, все трудности и испытания отражаются в этом прекрасном фильме» Фото: instagram.com/azagitova/

«Пальма» – российский художественный фильм режиссера Александра Домогарова-младшего. Фильм снят на основе реальной истории о собаке, вынужденно оставленной хозяином в аэропорту «Внуково». В японской версии фильма Загитова сыграла саму себя.

После этого фигуристка отправилась в Токио. Завтра, 25 мая, Загитова выступит в столице Японии со специальной программой на льду.

Кстати, на прошлой неделе в честь Дня рождения Алины Загитовой «Комсомолка» собрала 19 фактов о фигуристке.

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