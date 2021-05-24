Когда купальный сезон начнется в Ижевске?

На вопросы ответил замначальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Удмуртии
Фото: Архив КП
Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107.6 FM, 12+) мы обсудили, когда в Ижевске можно плавать, и как должны быть оборудованы места для купания.
На все наши вопросы ответил замначальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Удмуртии Андрей Деришев.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Мужчина 1969 года рождения утонул в пруду в Удмуртии
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова посетила предпоказ японской версии фильма «Пальма»