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Общество24 мая 2021 17:48

Когда купальный сезон начнется в Ижевске?

И как должны быть оборудованы места для купаний
Анастасия Михайлова
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На вопросы ответил замначальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Удмуртии

На вопросы ответил замначальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Удмуртии

Фото: Архив КП

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107.6 FM, 12+) мы обсудили, когда в Ижевске можно плавать, и как должны быть оборудованы места для купания.

На все наши вопросы ответил замначальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Удмуртии Андрей Деришев.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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