Когда купальный сезон начнется в Ижевске?

На вопросы ответил замначальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Удмуртии Фото: Архив КП

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107.6 FM, 12+) мы обсудили, когда в Ижевске можно плавать, и как должны быть оборудованы места для купания.

На все наши вопросы ответил замначальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Удмуртии Андрей Деришев.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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