Ижевск занял четвертое место из 76 городов России по качеству общественного транспорта

Ижевск вошел в четверку городов России с самым комфортным транспортом Фото: Амир Закиров

Ижевск вошел в четверку городов России по качеству общественного транспорта. К такому итогу пришли аналитики копании Simetra («Симетра»). Они составили рейтинг из 76 городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Оценки выдавали по пяти группам показателей: физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной системы, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития.

Первое место в рейтинге занял Екатеринбург, на втором расположилась Пермь, и на третьем – Казань.

После Ижевска идут Нижний Новгород, Новокузнецк и Самара.

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