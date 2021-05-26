5-сантиметровую кисту удалили 10-летнему ребенку в Удмуртии новым методом

Фото: пресс-служба Минздрава УР

В Удмуртии 10-летнему ребенку из Сарапула удалили кисту с помощью эндоскопического метода. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Раньше кисты удаляли с помощью полостных операций. Сейчас врачам потребовалось три прокола размером не более 5 мм. На операцию ушел час.

«Данная методика, в отличие от полостных операций, позволяет минимально травматично и точно провести операцию. Послеоперационный период занимает от 2 до 5 дней, максимально минимизируется болевой синдром после операции», — цитирует пресс-служба заведующего уроандрологическим отделением РДКБ Руслана Урасина.

Каждый год в отделении проводят 15 — 20 операций по удалению кист почек. Подобные процедуры делают с 2006 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Целый завод в Люберцах оказался в заложниках у швейцарца Адольфа Гаста. В зданиях находятся офисы и хостелы, а землю ушлый предприниматель даже не оформил в аренду. Он задолжал бюджету огромные деньги, но ничего пока поделать не удалось. В ситуации разбирались наши коллеги с Russia Today (18+).